Töre, BRT’de katıldığı Manşet + programında Aziz Karaaziz’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Töre, “6 Şubat’ta Türkiye’de yaşanan depremde sadece Şampiyon Meleklerimizin ailesi ve yakınları değil Kıbrıs Türk Halkı da büyük acılar çekmiştir” dedi.

Töre, Şampiyon Meleklerin ailelerinin yaşadığı sıkıntıları ve acıları bildiklerini ve paylaştıklarını belirterek, ateşin düştüğü yer yaktığını söyledi.

Töre, depremde ölen Şampiyon Meleklerimize ve kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum ifadelerini kullanarak; depremin yarattığı acıların çok uzun süre Kıbrıs Türk Halkı’nın kalbinde hissedileceğini kaydetti.

İsias’ın konut olarak inşa edildiğini daha sonra tadilatlarla otele çevrildiğini anımsatan Başkan Töre, hazırlanan raporların da binanın sağlam olmadığını gösterdiğini belirtti.

Töre, binayı taşıyan kolonların kesildiğinin raporlarla teyit edildiğini ve İsias Otelin çürük olduğunun ortaya çıktığının belgelendiğini ifade etti.

İsias Otel’in çürük bir yapı olduğunun orta yere çıktığını belirten Başkan Töre, mahkemeden çıkacak kararın da benzer davalara emsal olacağını söyledi.

Başkan Töre, “Adalet mekanizmasının çalıştığını kaydederek inşallah bu olayda dahli olanlar en ağır cezayı alır” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “birileri ticari faaliyet yürütüp para kazanacak diye insanların yaşamları tehlikeye sokulmamalıdır. Bu binanın tadilatını yapanlar ve izin verenler bizim vicdanımızda suçludurlar. Mutlaka da cezalarını almalıdırlar” diye konuştu.

İsias Otel davasının yakından takip edildiğini belirten Başkan Töre, sürecin içerisinde olacaklarını ifade etti.