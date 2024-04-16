Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Töre, polisin 365 gün 24 saat kesintisiz görev yaptığını, ülkede kriminal olayların yanında trafik kazalarının da yaşandığını, ancak emniyet güçlerinin görevlerini layıkıyla yerine getirdiğini söyledi.

Polisin sıkı denetimlerine rağmen alkollü ve süratli araç kullanımının kazalarının oluşumunda birinci sırada geldiğini belirten Töre, ülkenin bir diğer sorununun da kayıt dışı yaşam olduğunu kaydetti.

Töre, cürümle mücadele konusunda polisin hem olayın öncesinde hem de adalete teslim edilme noktasında görevini eksiksiz yaptığını ifade etti.

Polis Teşkilatı’nın yıpratılmaması gerektiğinin altını çizen Töre, emniyet güçlerinin moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi noktasında kendilerinin de üzerlerine düşeni yapacağını kaydetti.

Polisin araç ve personel eksikliğini bildiklerini bunların da bir an önce giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, polisin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin vazgeçilmezi olduğunu vurgulayarak tüm emniyet teşkilatına başarılar diledi.

KASIM KUNİ

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni de polis teşkilatının tüm birimleriyle halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına görev yapmaya devam edeceğini kaydetti.