Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar törende yaptığı konuşmada, kadınların toplum içinde varlığı ve önemine dikkat çekerek, kadınların siyasete hazır olduğunu ancak siyaset yapmak için zaman ayırmaya ve aileden feragat etmeye ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Kıbrıs Türkü’ne uygulanan ambargolar yanında özgürlük ve varoluş mücadelesinde kadınların büyük fedakarlıkları olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “İyi evlatlar yetiştirebildiysek ve varlığımızı sürdürebildiysek esas mimarı kadınlardır” dedi.

Değişen yaşam koşulları ve iletişim kanallarının artması nedeniyle kadınların siyasette daha çok yer alabileceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Sosyal medya ve iletişim kaynaklarıyla kadınlar her ortama girilebiliyor. Doğru mesajlar verilirse ve seçmen ikna edilebilirse, kadınların seçilme şansları yüksektir” ifadelerini kullandı.

Kadınların birlik ve beraberliğini oluşturması gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, liderlik vasıflarının doğuştan geldiğini ancak siyasetin öğrenildiğini vurguladı.

“Kadın siyasetçilerimizle dünyaya kendimizi daha fazla anlatma fırsatı bulacağız” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası etkinlikler ve toplantılarda kadınların temsiliyetinin olumlu geri dönüşleri olacağını kaydetti.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun açtığı sınavlarda erkeklere göre kadınların daha başarılı olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, kadınların işlerinde daha titiz ve başarılı olduğunu dile getirdi.

Kadınların önünün açık olduğunu ve çalışmalarını desteklediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, İçim Çağıner Kavuklu başkanlığındaki GİKAD’ı yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik etti, Siyaset ve Liderlik Okulu’na destek verip katkı koyan paydaşlara teşekkür etti.