Meclis’ten verilen bilgiye göre Töre, Ankara temasları kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kabrine giderek dua okudu.

Töre daha sonra Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı’nı ziyaret ederek Vakıf Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Zorlu Töre buradaki konuşmasında, Rusya’nın emperyalist etkisinde kalan Türk topluluklarının dillerinde büyük tahribat olduğunu belirterek, bu dönüşün kolay olmayacağını ancak fikirde de birliğin mutlaka gerçekleşeceğini söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulmasıyla mihenk taşının oluşturulduğunu kaydeden Töre, “Bundan sonra olan Türk birliğinin kızıl elması olan şartları yerine getirmeliyiz” dedi.

Eskiden Türk milliyetçilerine güldüklerini anımsatan Töre, bunu söyleyenlerin bugün gelinen nokta itibariyle mahcup olduklarını söyledi.

Töre, farklı coğrafyalarda yaşayan Türklerin birbirlerinden haberleri olmaları gerektiğini kaydederek, “Kopmadan ilişkileri geliştirip karşılıklı kol kanat germeliyiz” ifadelerini kullandı.

Töre, milli şuur sahibi içerisine tefrika sokmaya çalışanlar olduğunu belirterek uyanık olunması çağrısında bulundu.