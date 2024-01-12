Töre mesajında “Kuzey Irak'taki bir üs noktasına PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendiğini ve bu hain saldırıda 5 Mehmetçiğimizin şehit olduğu, 8 askerimizin de yaralandığını öğrenmiş bulunmaktayım.

Kıbrıs Türk Halkı olarak her koşulda Anavatanımız Türkiye’nin acısını en derinden hissetmekle birlikte terörle mücadelede aynı kararlılıkla her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isterim.

Çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun." dedi.