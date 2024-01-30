Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’a Bahreyn temasları sırasında KKTC’nin tanınması konusunu gündeme getirdiği ve Asya Futbol Konfederasyonu'na üyelik ile ilgili adım atılmasını talep ettiği gerekçesiyle teşekkür etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Töre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Bahreyn temasları sırasında KKTC’nin tanınması konusunu gündeme getirerek Asya Futbol Konfederasyonu'na üyelik ile ilgili adım atılmasını talep etmesini selamladı.

Başkan Töre, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un Bahreyn temasları kapsamında Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam ile bir araya geldiği görüşmede, adeta Kıbrıs Türk halkının sesi olarak Batı'nın cezalandırmalarına maruz bırakıldığımızı dile getirmesinin kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

Kurtulmuş’un uluslararası platformlarda KKTC'ye destek verilmesi ve tanınması konusunda vermiş olduğu beyanatları büyük bir memnuniyet ile karşıladıklarını dile getiren Töre, bu açıklamaların, haklı davanın bilinmesinde kendilerine önemli bir güç kattığını dile getirdi.

Töre, aynı görüşmede Kurtulmuş’un KKTC’nin Asya Futbol Konfederasyonu'na üyelik başvurusunda bulunduğunun hatırlatması ve bu konuda da destek talep etmesinin Cumhuriyet Meclisi’ne mensup milletvekillerinin, Futbol Federasyonu ile birlikte yürüttüğü bu çalışmalara önemli bir ivme kazandıracağına da inanç belirtti.

Her platformda Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğini görmenin kendilerine yürüdükleri yolda büyük bir moral verdiğini vurgulayan Töre, beyanat ve desteklerinden dolayı TBMM Başkanı Kurtulmuş’a teşekkür etti.