-CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar kapsamında söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, bölgede şekillenen yeni jeopolitik dengelerin Kıbrıs’ın önemini daha da artırdığını söyledi.

Toros, bölge coğrafyasında yeni bir jeopolitik denklemin tasarlandığını belirterek, hızla değişen ilişkiler düzeninde Kıbrıs’ın tarihsel bir kırılma noktasında bulunduğunu ifade etti. Bölgenin ABD ve müttefiklerinin satranç tahtası haline geldiğini kaydeden Toros, sert rekabetin hakim olduğu yeni bir döneme girildiğinin açık olduğunu vurguladı.

“Kıbrıs sorunu artık iki toplum arasındaki bir mesele olmanın ötesinde”

Yaşanan gelişmelerin bölge üzerindeki uluslararası sistemi derinden sarstığını dile getiren Toros, bu jeopolitik tablo içerisinde 1963 yılından bu yana çözümsüz kalan Kıbrıs sorununun ve süregelen statükonun etkilerinin, iki Kıbrıslı toplum arasındaki siyasi bir mesele olmanın çok ötesine geçtiğini söyledi.

Kıbrıs’ın Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın kesişim noktasında bulunduğunu belirten Toros, adanın enerji yolları, enerji rekabetleri ve uluslararası çıkar mücadelelerinin merkezinde yer alan en kritik alanlardan biri haline geldiğini ifade etti.

“Doğu Akdeniz küresel güç rekabetinin merkezine dönüştü”

Bugün küresel güçlerin Doğu Akdeniz’e enerji güvenliği, askeri varlık, deniz ticaret yolları ve bölgesel nüfuz mücadelesi açısından baktığını kaydeden Toros, Avrupa Birliği’nin Rus enerjisine bağımlılığını azaltma çalışmaları, NATO’nun güvenlik hesapları ve genişleme stratejileri, ABD’nin bölgedeki varlığı, Fransa’nın Güney Kıbrıs ile imzaladığı SOFA Anlaşması çerçevesindeki askeri faaliyetleri, İsrail’in saldırgan politikaları ve Türkiye’nin uluslararası hukuk temelindeki hassasiyetlerinin Doğu Akdeniz’i küresel güç rekabetinin merkezine taşıdığını söyledi.

“Türkiye, Avrupa güvenliği açısından kritik aktördür”

Avrupa Birliği’nin kendi savunma kapasitesini güçlendirmeye yöneldiğini de belirten Toros, güvenlik ve savunma kapasitesini artırmayı hedefleyen SAFE mekanizması ve benzeri girişimlerin yürürlüğe girdiğini ifade etti.

Bu gelişmelerin Avrupa Birliği’nin stratejik özerklik arayışını ortaya koyduğunu dile getiren Toros, ancak bu çalışmaların Türkiye’nin de sürece entegre edilmesiyle başarıya ulaşabileceğini söyledi.

NATO’nun ikinci büyük askeri gücüne sahip Türkiye’nin kritik bir güvenlik aktörü olduğuna işaret eden Toros, Avrupa’nın oluşturmakta olduğu yeni savunma mimarisinde Türkiye’nin yer almasının yalnızca Türkiye açısından değil, Avrupa açısından da önemli bir gerçeklik olduğunu belirtti.

“İçe kapanık anlayış sürdürülebilir değil”

Bu gerçeklik içerisinde Kıbrıs’ın taşıdığı önemin daha da arttığını ifade eden Toros, Kıbrıslı Türklerin içe kapanık, statükoya teslim olmuş ve dünyadan kopuk bir anlayışla yoluna devam etmesinin sürdürülebilir ve kabul edilebilir olmadığını söyledi.

“Önümüzde iki seçenek var”

Toros, mevcut tabloda Kıbrıs Türk halkının önünde iki seçenek bulunduğunu belirterek, “Ya ortak yurdumuzla ilgili gelişmeleri uzaktan izleyen, edilgen ve kırılgan bir yapı olarak yolumuza devam edeceğiz ya da Kıbrıs Türk halkını uluslararası sistemle buluşturacak katılımcı bir siyaset geliştireceğiz” dedi.

CTP olarak ikinci seçeneği savunduklarını ifade eden Toros, Kıbrıs meselesinin artık ezberlerle yönetilemeyeceğini söyledi.

“Yeni diplomatik akla ihtiyaç var”

Kıbrıs konusunda yeni bir diplomatik akla, katılımcılığa ve siyasi hamlelere ihtiyaç bulunduğunu kaydeden Toros, sonuç odaklı, takvimlendirilmiş ve eş zamanlı ilerleyen güçlü bir siyasi iradenin gerekli olduğunu vurguladı. Toros “bu ortamda Kıbrıs sorununun çözümlenmemiş olması bölgesel güvenlik açısından sürdürülemez bir risk alanı yaratmaktadır” ifadelerini kullandı.