Polisin açıklaması şöyle:

"18.03.2024 tarihinde, saat 16.20 sıralarında, Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 3. Cadde üzerinde, Ömer GEZER (E-27), yönetimindeki UB 942 plakalı ATV araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada yola atılan başıboş köpeğe çarptıktan sonra, kontrolsüz bir şekilde yoluna devam edip yolun solunda park halinde bulunan ZYB 961 plakalı aracın sağ yan kısmına, ardından da yine yolun solunda park halinde bulunan JU 698 plakalı aracın sol yan dikiz aynasına çarpıp yol içerisinde sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan ATV araç sürücüsü Ömer GEZER kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. ATV aracın çarptığı köpek Kaza mahallinde telef olmuştur. Soruşturma devam etmektedir."