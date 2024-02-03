Nergisli köy yolu üzerinde bugün saat 16.30 sıralarında, yönetimindeki HH 602 plakalı salon araç ile İnönü istikametine doğru seyreden Havva ULUSULAR (E-40) seyrettiği yol üzerinde bulunan İnönü kontrollü yol kavşağına geldiğinde dur ve yol ver levhasına riayet etmeksizin öncelik hakkını anayol üzerindeki trafiğe vermeden dikkatsizce Gazimağusa -Lefkoşa Anayoluna giriş yaptığı sırada, o esnada Gazimağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden Kemal SÜLEYMANOĞULLARI (E-48) yönetimindeki VR 476 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan VR 476 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Melek SÜLEYMANOĞULLARI (K-54), Melek SÜLEYMANOĞULLARI (K-93) ve HH 602 plakalı araç sürücüsü Havva ULUSULAR, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır. Kazada ağır yaralanan Melek SÜLEYMANOĞULLARI (K-93) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi görmekte olduğu Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 22:30'da yaşamını yitirmiştir. Kazada yaralanan diğer şahıslar yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. HH 602 plakalı araç sürücüsü Havva ULUSULAR tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.