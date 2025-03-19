Polisten yapılan açıklama şöyle:

“18.03.2025 tarihinde, saat 21.50 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde, Miraç GENÇ (E-29), yönetimindeki VD 737 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Ogün ALDEMİR (E-48)'e çarpmıştır. Kaza sonucu yaya Ogün ALDEMİR kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma kapsamında VD 737 plakalı araç sürücüsü Miraç GENÇ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”