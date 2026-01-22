-ÖZEL HABER-

Konuyla ilgili Gündem Kıbrıs Gazetesi’ne konuşan vatandaşlar, kazaların ve ihlallerin önüne geçebilmek için cezaların artırılması gerektiğini savunanlar ile mevcut cezaların yüksekliğinin vatandaşların hayatını daha da zorlaştırdığını belirterek düşürülmesini talep edenler olarak ikiye ayrıldı.

Vatandaşlar ayrıca Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın konuyla ilgili açıklamalarını da eleştirdi. Görüş belirten bazı vatandaşlar, “Bu cezaları belirleyenler kendileri ve Meclis. Bu cezaları bu kadar yükselttikten sonra açıklama yapmak abesle iştigaldir” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ifadelerinde sadece ceza miktarlarıyla sınırlı kalmayıp, trafik güvenliği, sürücü bilinci ve ekonomik etkiler gibi daha geniş toplumsal boyutları da gündeme taşıdı.

Bu noktada vatandaşların ortak mesajı net: Trafikte güvenliğin sağlanması ve ceza uygulamalarının adil, dengeli ve şeffaf olması gerekiyor.

Vatandaşlar ne dedi?

Nazan Tepeli: Ben trafik cezalarının kesinlikle düşürülmemesi aksine artırılması gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizde trafik kazaları çok fazla, buna bağlı ölümler çok fazla. Canlarımız bir bir yollarda ölüyor. Mevcut cezalar bile sürücüleri caydırmıyor. Evet cezalar çok yüksek ama suçlar da artıyor kazalar da. O zaman daha da artırılsın, suç işleyenlere daha sert cezai yaptırımlar uygulansın. Biz Lefkoşa’ya gitmekten korkar olduk. Trafikten, kötü sürüşlerden, dikkatsizliklerden bıktık, usandık. Yollarda sürekli bir tehlikeye maruz kalıyoruz. Buradan sürücülere de çağrımdır, trafikte çok daha fazla dikkatli olun, alkol aldıysanız direksiyon başına geçmeyin. Kendinizi de karşınızdaki canı da koruyun.

Abdülkani Göksu: Ben 30-31 yıldır araç sürüyorum ve bir kere dahi ceza yemedim. Nasıl araba kullanmam gerektiğini biliyorum, kuralları biliyorum, önce kendi canımı sonra karşımdaki canı düşünüyorum. İşte tam da bu noktada cezaların düşürülmesinin aksine kurallara uymayanlara 10 katı ceza yazılsın.

Özmen Denizalp: Kesinlikle ve kesinlikle trafik kurallarına uymayanların cezasını çekmesi taraftarıyım. Üstelik, bu cezaların artırılması gerektiğini düşünüyorum. Trafikte her kim suç işlerse cezasını çekmeli.

Osman Topuz: Ben bugüne kadar bir kere bile trafik cezası yemedim. Kuralları biliyorum, nasıl araç kullanmam gerektiğini biliyorum. Herkes bu bilinçte olsun. Herkesin aklı ile araç kullanması gerektiği düşüncesindeyim. Kullanmayan da evet cezasını ödesin ya da çeksin.

Ahmet Aşık: Cezaların normal olduğunu düşünüyorum ancak seyrüsefer, muayene, ehliyet harçları düşürülebilir. Trafikte suç işleyenin cezasını çekmesi taraftarıyım özellikle de alkol konusunda. Alkol alıp da yola çıkana asla ama asla acımamak gerekiyor. Bunun yanında kurallara uyan, hiç suç işlemeyen sürücülerin mükâfatlandırılması gerekmektedir. Bu noktada bu kişilere harçlar düşürülebilir. Bir denge kurulmalı.

Ali Güden: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı son dönemde trafik cezaları ile ilgili yaptığı açıklamalarla kendi yaptığı suçu örtmeye çalışıyor. Trafik cezalarından memnun tek bir kişi bulamazsınız. Cezaların caydırıcı olabilmesi için bir kere eğitilmemiz gerekiyor. Araç sürüyorsunuz, belki acil bir telefon geldi telefonda konuşmak zorundasınız, 51 bin TL ceza. Yaptıkları hiç doğru bir uygulama yok. Hepsi saçmalık. Cezaları belirleyenler kendileri, şikâyet edenler kendileri. Bizi bu ülkede esir almış durumdalar. İstedikleri gibi yapıyorlar ediyorlar biz de kabul ediyoruz.

Burhan Erdoğdu: Trafik cezaları bana göre net olarak saçma. Asgari ücretin 44 bin TL olduğu ülkede telefonla konuşmanın cezası nasıl 51 bin TL olur? Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da birkaç kezdir bunu gündeme getiriyor ama bu cezaları bu şekilde belirleyen ve uygulayanlar kendileri. Arıklı’nın konuşmaları abesle iştigal. Halkın ilk baştan düşünülmesi lazımdı. Evet cezalar yüksek ve düşürülmeli.

Hatice Veziroğlu: Ben cezaların caydırıcı ve yeterli olduğunu düşünüyorum. Ödenen rakamlar vatandaşlar için net olarak söyleyebilirim ki oldukça fazla. Umarım daha fazla artırmazlar hatta düşürürler.

Bestami Beyoğlu: Cezalar kesiliyor, ardı ardına kameralar takılıyor ama kazaların da önü ardı kesilmiyor. Bu noktada cezanın caydırıcı olmadığını görüyoruz. Yazdıkları cezalar insanların canını yakmaktan başka bir şey değil. Zaten cezalar şu anki bütçeye göre çok ama çok fazla. İnsanlar bütçesini evine zor uyarlıyor, bir de üzerine ceza, nasıl çıkılacak işin içinden? Bunu devletin düşünmesi gerekiyor. Ben cezaların düşürülmesi gerektiği kanaatindeyim. Bakın hak edene yazsınlar ancak haksız yere de ceza yazmasınlar. İnsanlara yazık.

Çilem Doran: Devletimiz bizi seviyor. Pahalılık ortada, cezalar ortada. Cezalar abartı fazla ve kesinlikle düşürülmeli. Ülkenin hali kötüye gidiyor. Vatandaşlar ev geçindirme derdinde iken bir de ceza derdine düşüyor. Kesinlikle bir an önce cezaların düşürülmesi için çalışma yapılmalı.

Arıklı ne demişti?

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, özellikle cep telefonu kullanımına yönelik kesilen yüksek cezalar konusunda Bakanlığa çok sayıda şikâyet ulaştığını ifade etmişti. Arıklı, bazı uygulamaların yeniden ele alınacağını ve cezaların hem para hem de puan yönünden daha dengeli hale getirileceğini de sözlerine eklemişti. Arıklı açıklamasında, “Şehir içinde iken bırakın konuşmayı, elinde telefon tuttuğu veya telefonla konuştuğu ihbar edildiği için bir sürücüye 51 bin TL ceza kesilmesi insaf ile bağdaşır bir durum değildir. Biraz daha insaf lütfen” ifadelerini kullanmıştı.