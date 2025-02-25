Gazimağusa’da Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 540 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 143’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 41’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü muayenesiz araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 3’ü kamu taşıma işletme izinsiz yolcu taşımacılığı yapmak ve 2’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 277 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç ise trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.

Girne’de Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1,326 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 70’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 13’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i kamu taşıma işletme izni şartlarına uymamak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, ve 3’ü diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 214 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 19 araç ise trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.

Güzelyurt’ta Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 497 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 78’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 23’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 11’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 118 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 araç ise trafikten men edilmiştir.