Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde çok sayıda sürücü hakkında işlem yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün yapılan denetimlerde toplam 2 bin 374 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik suçlarından 455 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde ayrıca 35 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçlarının 173’ünü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak oluşturdu. Bunun yanı sıra 31 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 28 sürücü aracın ışık kurallarına uymamak, 10 sürücü muayenesiz araç kullanmak ve 10 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suçlarından rapor edildi.

Denetimlerde ayrıca 5 sürücünün sigortasız araç kullandığı, 4 sürücünün emniyet kemeri takmadan araç kullandığı, 2 sürücünün sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullandığı tespit edildi. Bunun yanında birer sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, trafik levha ve işaretlerine uymamak, polisin dur emrine riayet etmemek, cam filmli araç kullanmak ve işletme izinsiz araç kullanmak suçlarından rapor edildi.

Diğer trafik suçlarından ise toplam 187 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.