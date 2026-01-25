Bunlar da ilginizi çekebilir

32’si diğer trafik suçlarından oluşuyor.

2’si polisin dur emrine uymamak ve

2’si trafik levha ve işaretlerine uymamak,

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak,

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 176 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 27 araç ise trafikten men edildi ve 3 sürücü de tutuklandı.

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam bin 584 araç sürücüsü kontrol edildi.

