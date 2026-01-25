Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam bin 584 araç sürücüsü kontrol edildi.
Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 176 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 27 araç ise trafikten men edildi ve 3 sürücü de tutuklandı.
Rapor Edilen Trafik Suçları İse;
105’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
21’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
1’i sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak,
1’i sigortasız araç kullanmak,
3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
2’si muayenesiz araç kullanmak,
7’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
2’si trafik levha ve işaretlerine uymamak,
2’si polisin dur emrine uymamak ve
32’si diğer trafik suçlarından oluşuyor.