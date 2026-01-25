Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 6 Ocak 2026 tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri’de, galeride çalışan iki kişinin tabanca ile vurulması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni tutuklamalar yapıldı.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen B.A.(E-40), F.Y.(E-30), E.Y.(E-29) ve A.Y.(E-49)’un daha önce tutuklandığı hatırlatılırken, soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte H.B.E.(E-31), A.D.(E-49) ve E.Y.(E-29) ile olayda kullanılan motosikleti temin eden ve suç ortağı olan şahsın cezadan kurtulmasını sağlamak amacıyla ikametgahlarında barındırdıkları belirlenen B.G.(E-41), A.C.G.(E-23) ve H.K.(E-37)’nin de tutuklandığı kaydedildi.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, olayda kullanılan silahı temin eden ve suç ortağı olarak aranmakta olan şahsın cezadan kurtulmasını mümkün kılmak amacıyla bir eve yerleştirilmesini sağladığı tespit edilen M.D.(E-21) ile konu şahsa kalacak yer sağladığı belirlenen G.B.Ş.(E-30)’nin de tutuklandığı bildirildi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.