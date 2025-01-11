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Rapor edilen trafik suçları ise; 185’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 62’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 12’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 46’sı diğer trafik suçlarından oluşuyor.

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 342 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 21 araç ise trafikten men edildi.

Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetim leri kapsamında toplam 1924 araç sürücüsü kontrol edildi.

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