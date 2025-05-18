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206’sı diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.

1’i A işletme iznine aykırı yolcu taşımak ve

9’u trafik levha ve işaretlerine uymamak,

2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 3146 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 631 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 25 araç trafikten men edilmiş ve 2 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.

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