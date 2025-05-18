Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 3146 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 631 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 25 araç trafikten men edilmiş ve 2 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.
Rapor Edilen Trafik Suçları İse;
316’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
17’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,
47’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
9’u trafik levha ve işaretlerine uymamak,
1’i muayenesiz araç kullanmak,
1’i trafik ışıklarına uymamak,
1’i A işletme iznine aykırı yolcu taşımak ve
206’sı diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.