GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL

Ülkede artan trafik kazaları ve cezaların caydırıcılığı konusunda Meclis’te yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Ziya Öztürkler, Meclis’in 10 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek birleşiminde ana gündem maddesinin trafik olacağını söyledi, şöyle devam etti:

“Trafik bu ülkenin en önemli sıkıntılarından bir tanesi. Trafiğin farklı farklı nedenleri vardır. Yol güvenliği sıkıntıları vardır, sürücülerin hataları nedeni ile yaşanan sıkıntılar vardır. Yol güvenliğiyle ilgili devlete düşen ciddi sorumlulukları vardır, hükümet bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Işıklandırma konusunda da birlikte çalışma noktasında sıkıntılar vardı, suçlu kim ona odaklanmak yerine birlikte çalışma yapılması gerekiyordu ve yapılarak sorun çözüldü. Denetim noktasında Polis teşkilatı ciddi bir noktada. Ancak sürücü hatalarının ön planda olduğu kazalar da ciddi oranda mevcut. Nüfusun artışına bağlı araç sayısı çok arttı. Trafik Master Planı üzerinde ciddi çalışmalar yapılmalı. Tabi tüm bunların yanında Meclis’in de yapması gerekenler vardır. Meclis’in 10 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek birleşiminde gündem ağırlıklı olarak trafik olacak. Trafikle ilgili 3 yasa tasarısı görüşeceğiz. Ciddi cezai artırımlar gündemde var, mahkemelerin önünü açacak düzenlemeler var. Biz de bu konuya özellikle eğiliyoruz.”

Hayvan Refah Yasası…

Hayvan Refahı Yasası’yla ilgili de konuşan Öztürkler, komitenin gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra yeniden Meclis’in gündemine geleceğini belirtti. Öztürkler, konuyla ilgili Ceza Yasası’nın da alt komitede tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

Sivil Silahlanma Konusu… “Çok dikkatli olunması gerekiyor”

Sivil Silahlanma konusuyla ilgili de konuşan Öztürkler, şunları söyledi:

“Silahlanma konusu hassas bir konu ve dikkatli davranılması gerekiyor. Silahlanma ile ilgili bir talep ortaya konulduğunda ilgili birimlerin görüşü alınarak adım atılabiliyor. Tabi kontrollü ve dikkatli olunması gerekiyor. Bugün ülkede Güvenlik Kuvvetleri, Barış Kuvvetleri ve Polis vardır. Ülkenin güvenliği ile ilgili sorumlu olan birimlerin kontrolü altında bu adımların atılması gerekiyor. Kişiye bağlı korunma talepleri ile ilgili olarak da çok dikkatli adımlar atılması gerekiyor. Hükümet de bu konuda dikkatli davranıyor. Silahlanma konusunun toplum önünde konuşulmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Bir kişinin silahlanması başka kişilerin de silahlanmasına yol açacaktır. Bugün bu ülkede istenmeyen kriminal olaylar ruhsatlı silahlarla değil, kaçak yollardan temin edilen silahlarla oluyor. Demek ki bu noktada bizim özellikle kaçak olan silahlara karşı güvenliği daha yukarıya çekmemiz için almamız gereken tedbirler var.”

Emrah Yeşilırmak konusu… “Önümüzdeki hafta Danışma Kurulu toplanacak”

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılma süreci ile ilgili de bilgiler veren Öztürkler, “Başsavcılıktan gelen dosya tarafıma iletildi, biz de vekillerin bilgisine getirdik. Süreç Meclis İç Tüzüğü kuralları dahilinde devam edecek. Önümüzdeki hafta Danışma Kurulu’nu toplantıya çağırarak Özel Komitenin oluşması sağlayacağız. Özel komite oluştuktan sonra 45 günlük çalışma süreci vardır. Ardından Meclis gündemine gelecek” diye konuştu.

Kıbrıs sorunu…. “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a güveniyoruz”

Kıbrıs sorunu ve Cenevre’de gerçekleşecek toplantıyı da değerlendiren Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Cenevre yeni bir başlangıç mı göreceğiz, biz Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a güveniyoruz. Adamız stratejik olarak çok önemli bir noktada. Anavatan Türkiye ve garantörlüğü olmasaydı KKTC bugünkü durumda olmazdı. Bu yüzden çok dikkatli olunması gerekiyor. İki devletli ve tanınmaya yol açacak bir anlaşmaya kimse karşı değildir. UBP’nin Türkiye ile ve Cumhurbaşkanı Tatar’la eşgüdümlü yürüttüğü iki devletli bir çözüm anlayışı vardır.”

“Yeni Meclis binası halka da açık olacak”

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler yeni Meclis binasının tamamlandığını da belirterek, teknik eksiklikler bulunduğunu, bunların da en kısa sürede giderileceğini söyledi. Yeni Meclis binasının halka da açık olacağını belirten Öztürkler, anavatan Türkiye’ye de teşekkürlerini iletti.