GÜNDEM ÖZEL- Pelin Yükselay

Trafik kazaları 2024 yılında ülke olarak kanayan yaramız oldu.

2022 yılında trafik kazalarında 24 kişiyi kaybettik. Bu rakam 2023 yılında 48’e yükselirken, 2024 yılında da yine 50 kişiyi trafik kazaları nedeniyle toprağa verdik.

Meydana gelen ölümlü kazaların 24’ü süratli araç kullanma nedeniyle gerçekleşirken, 8’i alkollü araç kullanma ve geri kalanı da diğer sebeplerden meydana geldi.

Trafik kazalarında kaybettiğimiz 48 kişiden 24’ü Kıbrıslı Türk, 12’si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 6’sı ise 3’üncü uyruklu ülkelerden oldu.

AVCI: KAZALARI DURDURMADIK, DURDURAMADIK

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı 2024 yılında ortaya çıkan bu acı tabloyu Gündem Kıbrıs muhabirine değerlendirdi.

Trafik kazalarını durduramadığımızı ve durdurmak için de bir şey yapmadığımızı vurgulayan Avcı, ‘önerilerimizin hiçbiri yanıt bulmadı’ diye konuştu.

“LAF ÇOK, İCRAAT YOK”

Alkollü sürüşte araca el konulması gerektiğine vurgu yapan Avcı, bu kadar kaza ve acıya rağmen halen bu uygulamanın yapılmadığını kaydetti. ‘Yasa değişikliği yapıldı, bir çok şey söylendi ancak icraat yok’ diyen Avcı, hükümete ‘daha neyi bekliyorsunuz?’ diye sordu.

“2 YILDIR RADAR CEZALARI DAĞITILMIYOR”

Bunun yanında 2 yıldır radar cezalarının dağıtılmadığına da dikkat çeken Avcı, ‘radar cezaları dağıtılsa, sürücülerin puanları düşecek ve ehliyetlerini kaybetmekten korktuklarından daha yavaş sürecekler. Biz bunu da yapamadık. Bu insanların istedikleri gibi araç kullanmaları için en büyük etkendir’ diye konuştu.

AVCI: ALKOLLÜ SÜRÜCÜLERİN ARABASINA EL KONULMALI

İvedi olarak sürücülerin alkollü ve süratli araç kullanmasını engelleyecek yasaların devreye girmesi gerektiğine vurgu yapan Avcı, kamera cezalarının bir an önce gönderilmeye başlanması gerektiğini kaydetti. Avcı, sürücülere uyuşturucu testi yapılması gerektiğini de belirterek, bir an önce bu adımların atılması gerektiğini vurguladı.

“İNSANLAR CEZALARDAN KORKMUYOR…”

“İnsanlar cezalardan korkmuyor, caydırıcılık artırılmalı” diyen Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, bunun yanında tüm toplumun yeniden trafik ve sürüş konusunda eğitilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“HÜKÜMET, ‘MERAK ETMEYİN ÖLÜMLÜ KAZALAR AZALACAK’ DİYEMİYOR…

Hükümetin halen ‘merak etmeyin ölümlü kazaları azaltacağız’ diyemediğine vurgu yapan Avcı, ‘bu tabloda 2025 yılında da umut yok” diye konuştu.

