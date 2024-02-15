Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

14.02.2024 tarihinde, Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, Y.T.(E-60), kullanımındaki araç ile kaza yapan M.N.T.(E-28)’nin, aracın sigorta belgesinde ismi yazmadığından ve araç sigortasının sürücüyü kapsamayacağından dolayı kazayı kendisinin yaptığı yönünde polise yalan beyanda bulunarak polise yalan bilgi verdiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.