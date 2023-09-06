Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 05 Eylül 2023 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Lefkoşa’da, Şehit Mustafa Ahmet Ruso caddesi üzerinde, polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında kontrol amaçlı durdurulan araç sürücüsü 23 yaşındaki H.Ö.’nün, sürüş ehliyeti olmadığı gerekçesiyle, daha önce başka bir şahsa ait sürüş ehliyeti üzerine kendi fotoğrafını koymak suretiyle sahtelediği sürüş ehliyetini, görevli polise ibraz etmek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildiği açıklandı.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, polisin soruşturması devam etmektedir.