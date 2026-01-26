Saat 18.00 sıralarında Lefkoşa’da Osmanpaşa Caddesi üzerinde, E.K. (E-25) yönetimindeki EJ 455 plakalı salon araç, batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada yolun solundan sağına geçmeye çalışan yaya S.M. (E-22) ile kucağında bulunan yeğeni Z.G. (K-2)’ye çarptı. Kaza sonucu yaralanan yayalar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Z.G. tedavisinin ardından taburcu edilirken, S.M.’nin sağ dizinde kırık tespit edilmesi üzerine Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındığı bildirildi. Araç sürücüsü E.K. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

Aynı gün saat 20.00 sıralarında ise Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, 180 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen S.K. (E-37), yönetimindeki GH 068 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada sağ şeride geçmesi sonucu, karşı istikametten gelmekte olan B.Y. (E-20) yönetimindeki KM 739 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı. Kazada yaralanan B.Y., kendi imkanlarıyla gittiği Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildi. Alkollü içki tesiri altında araç kullanarak trafik kazası yapan S.K. tutuklanırken, polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.