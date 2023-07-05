GÜNDEM KIBRIS ÖZEL- Pelin Yükselay

KKTC’de ilk 6 ayda yaşanan ölümlü trafik kazaları, geçtiğimiz bir yılı tamamen geride bıraktı.

Bu yıl Temmuz ayının ilk günleri de dahil olmak üzere ülkemizde bin 999 trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen bu kazaların 26'sı ölümlü trafik kazası olarak kayıtlara geçerken, kazalarda 30 kişi hayatını kaybetti.

Meydana gelen bin 999 trafik kazasında kimi ağır, kimi hafif 359 kişi yaralandı.

2022 Yılında ülke genelinde toplam 21 ölümlü kaza meydana gelmiş, 24 kişi yaşamını yitirmişti.

Ölümle neticelenen kazaların büyük çoğunluğu aşırı sürat, alkollü araç kullanmak, ve dikkatsiz sürüş, nedeniyle meydana geldi.