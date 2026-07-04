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Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alınırken, hakkında alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Kontrolden çıkan araç önce yolun solundaki kaldırıma çarptı, ardından karşı şeride geçerek bir mağazanın dış kısmı ile vitrin camına çarparak durabildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza 4 Temmuz saat 02.00 sıralarında İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.Ö. (E-38), 168 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki çift kabin araçla batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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