Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu Organizasyon Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı’nın, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ile yaptığı görüşmenin ardından organize edilen kurs, Türkiye Triatlon Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Bayezid Bozacıoğlu ve TTF MHK Üyesi Hüseyin Tan’ın ülkemize gelerek eğitimlere başlaması ile gerçekleşti.

Kurs ile ilgili açıklama yapan Sertaç Bozatlı, ülkemizde triatlon sporunun gelişerek yaygınlaşması ve sporculara daha kaliteli hizmet sunmak için çalıştıklarını belirterek bu kursun da bir başlangıç olduğunu vurguladı.

Bozatlı, aday hakem kursu bağlamda Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya’ya ve tüm yönetimine, ayrıca ülkemizde bulunan Türkiye Triatlon Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Bayezid Bozacıoğlu ve TTF MHK Üyesi Hüseyin Tan’a teşekkür etti.

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU MESAJ YAYIMLADI

Triatlon aday hakem kursu için Türkiye Triatlon Federasyonu bir mesaj yayımladı ve şunları ifade etti:

“Yıllardır devam eden nitelikli eğitimleri ve literatüre kazandırdığı kitaplarla triatlon farkındalığı sağlayan Türkiye Triatlon Federasyonu, yeni bir proje için bu defa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde.

KKTC Triatlon Federasyonu Organizasyon Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı’nın davetlisi olarak yavru vatanda bulunan Türkiye Triatlon Federasyonu ekibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev yapan triatlon hakemlerine eğitim veriyor.

Toplam üç gün sürecek aday hakem kursu, Türkiye Triatlon Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Bayezid Bozacıoğlu ve TTF MHK Üyesi Hüseyin Tan tarafından gerçekleştiriliyor.

Projeyi iki federasyonun işbirliğinin güzel bir örneği olarak değerlendiren Bozacıoğlu, günün hatırası olarak Bozatlı’ya Türkiye Triatlon Federasyonu kitaplığının iki eseri; Triatlon Bilimi ve Triatlon Antrenmanı’nı hediye ederek, konukseverliğinden dolayı teşekkür etti.”