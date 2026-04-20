ABD Başkanı Trump, Fox News muhabiri Maria Bartiromo’ya, İran ile görüşme sürecini ve olası sonuçları değerlendirdi.

Bartiromo, "Dün, kendisi doğrudan bana, bu gece Pakistan'da (İran'la) anlaşmanın imzalanmasını umduğunu söyledi." ifadesini kullandı.

Trump, New York Post'a verdiği röportajda ise İslamabad'daki görüşmelere Başkan Yardımcısı JD Vance, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in katılacağını teyit etti.

Trump, dünkü açıklamasında, İran'la anlaşma imzalanmazsa "İran’daki her bir elektrik santralini ve köprüyü havaya uçuracağı" uyarısında bulunmuştu.

İran ise söz konusu iddiayı ne doğrulamış ne de İslamabad'a bir heyet gönderme kararı aldığını açıklamıştı. Ancak Pakistanlı kaynaklar, New York Post'a, Tahran'ın "ikinci bir tur için istekli" olduğunu ancak bu konuda "henüz bir karar alınmadığını" söylemişti.