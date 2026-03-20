Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"ABD olmadan NATO kağıttan bir kaplandır." ifadesini kullanan Trump, "Onlar (NATO), nükleer güçle çalışan İran'ı durdurma mücadelesine katılmak istemediler." açıklamasını yaptı.

Trump, İran’a yönelik saldırıların askeri olarak kazanıldığını ve çok az tehlike olduğunu ileri sürdü.

Yüksek petrol fiyatlarından şikayet edildiğini kaydeden Trump, "Ancak yüksek petrol fiyatlarının tek nedeni ve basit bir askeri manevra olan Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardım etmek istemiyorlar. Onlar için yapması çok kolay, çok az riskle. Korkaklar, (bunu) hatırlayacağız." değerlendirmesini yaptı.