Trump, İran'a verdiği son mühlet nedeniyle tansiyon yükselirken, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında "Tüm ülke bir gecede yok edilebilir ve o gece belki de yarın gece olabilir" diyerek sert bir tehditte bulundu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de askeri operasyonların giderek büyüdüğünü söyledi. Hegseth, "Bugün, ilk günden bu yana en yoğun saldırıların gerçekleştirildiği gün olacak. Yarın ise bugünden daha da fazlası olacak" ifadelerini kullandı.

- Hürmüz Boğazı talebi

Washington yönetiminin Tahran’a verdiği süre salı gecesi dolarken, ABD İran’dan Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmasını talep ediyor.

Trump, belirlenen sürenin dolmasının ardından İran'ın "Taş Devri'ne geri gönderileceğini" de sözlerine ekledi. "Hiç köprüleri kalmayacak" diyen Trump, "Hiç elektrik santralleri kalmayacak" ifadelerini kullandı.

İran'ın sivil altyapısını hedef almanın Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı olup olmadığı yönündeki bir soruya yanıt veren Trump, bu konuda endişeli olmadığını söyledi.

Soruyu soran New York Times (NYT) muhabirine "yalan haber" nitelemesi yapan ABD Başkanı, daha sonra soruya, "Umarım bunu yapmak zorunda kalmam." karşılığını verdi.

Trump, İran’la savaşın sonuna gelip gelmedikleri konusundaki sorulara, bunun Tahran'daki yönetimin tavrına bağlı olduğunu ve görüşmelerin sonucunu beklemeleri gerektiğini söyledi.

- Kayıp pilot için geniş çaplı operasyon

Trump ayrıca İran güçleri tarafından düşürülen uçaktaki ABD askeri pilotunun kurtarılmasına ilişkin detayları da paylaştı. Pilotun “ağır şekilde kan kaybettiğini”, ancak dağlık arazide ilerleyerek ABD güçleriyle temas kurmayı başardığını söyledi.

Operasyon kapsamında 4 bombardıman uçağı, 64 savaş uçağı, 48 yakıt ikmal tankeri ve 13 kurtarma uçağı olmak üzere toplam 155 hava aracının kullanıldığı belirtildi. Trump, ayrıca İran güçlerini yanıltmaya yönelik çeşitli taktiklerin de uygulandığını ifade etti.

Trump, olayla ilgili detayları yayımlayan bir medya kuruluşunu da hedef aldı. Kaynağın açıklanmaması halinde gazetecinin hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini söyleyen Trump, “Bunu öğreneceğiz. Bu ulusal güvenlik meselesi. Haberi yapan kişi kaynağını açıklamazsa hapse girecek” dedi ve sızıntıyı yapan kişiyi “hasta biri” olarak nitelendirdi.

- İran ateşkesi reddetti

İran ise pazartesi günü 45 günlük geçici ateşkes önerisini reddederek savaşa son verilmesini talep etti. IRNA’nın aktardığına göre Tahran, pozisyonunu ABD’ye arabulucu rolü üstlenen Pakistan üzerinden iletti.

İran’ın Kahire’deki diplomatik misyonunun başındaki Mojtaba Ferdousi Pour, Associated Press’e yaptığı açıklamada, “Yalnızca bir daha saldırıya uğramayacağımıza dair garanti verilirse savaşın sona ermesini kabul ederiz” dedi. Ferdousi Pour, önceki müzakere süreçlerinde yaşanan saldırılar nedeniyle ABD yönetimine güven duymadıklarını da vurguladı.

Trump ise Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte İran’ın son teklifini “çok önemli bir adım” olarak nitelendirirken, “Ama yeterince iyi değil” ifadelerini kullandı.

- Saldırılar sürüyor

Bölgede çatışmalar devam ederken, İsrail ve ABD’nin pazartesi günü İran’a düzenlediği yeni saldırı dalgasında 25’ten fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırılardan biri, Tahran’daki Şerif Teknoloji Üniversitesi bünyesindeki bir bilgi ve iletişim teknolojileri binasını hedef aldı.

İsrail ayrıca, dünyanın en büyük doğal gaz sahalarından biri olan Güney Pars’ta yer alan önemli bir petrokimya tesisini vurduğunu ve Devrim Muhafızları’ndan iki komutanı, aralarında istihbarat şefinin de bulunduğu isimleri öldürdüklerini açıkladı. Bu saha, İran’ın enerji arzı ve elektrik üretimi açısından kritik öneme sahip.

İran ise misilleme olarak İsrail’in yanı sıra Körfez ülkelerini hedef alan füze saldırıları gerçekleştirdi.

- Can kaybı 5 binin üzerinde

28 Şubat’ta başlayan savaşta Ortadoğu genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 200’ü aştığı tahmin ediliyor. AFP’nin derlediği verilere göre İran’da 3 bin 546, Lübnan’da 1497, İsrail’de 34, Batı Şeria’da 4, Irak’ta 108 ve Körfez ülkelerinde 41 kişi yaşamını yitirdi. Bu verilerin bağımsız olarak doğrulanamadığı ve yaklaşık tahminler olduğu belirtiliyor.