Sendika Başkanı Özlem Gürkut tarafından Yapılan yazılı açıklamada ““Sorunların iş birliği ve diyalog yoluyla çözülmesi esastır. Ancak hükümet ve Sağlık Bakanlığı, bu yolu seçmek yerine sendikal haklarını kullanan üyelerimize baskı yapmakta, tehdit savurmakta ve mobbing uygulamaktadır. Hayat pahalılığı ile ilgili değişiklik nedeniyle yapılan greve katılan sendika yetkililerine dava okunması da bu yaklaşımın son örneğidir. Bu koşullar altında sendikamız bir kez daha grev ve eylem kararı almıştır.” denildi.

Açıklamada bugün itibarıyla, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) ile dayanışma içerisinde geniş kapsamlı bir grev gerçekleştirileceği kaydedildi.

Tıp-İş açıklaması şöyle devam etti:

“Alınan karara göre poliklinik hizmetleri, elektif ameliyatlar ve diğer elektif hizmetler durdurulacak, nöbetlerde servislerde yalnızca bir hemşire ile bir nöbetçi hekim görev yapacak, acil serviste yalnızca kırmızı kod hastalara müdahale edilecek, KTHES’in ek mesaiye gelmeme kararı nedeniyle acil serviste sadece normal vardiyasında bulunan hemşireler görev yapacak, ek mesaiye gelinmeyecek, servislere yeni yatışlar, özellikle elektif yatışlar, kabul edilmeyecek; ameliyatlar yapılmayacak, acil servisten gelen kritik hastalar değerlendirilerek yatış veya sevk kararı verilecek, yoğun bakımlarda hemşireler ek mesaiye kalmayacak, hemşire sayısı azalacaktır. Bu nedenle hasta güvenliği gözetilerek, yalnızca bakımı sürdürülebilecek sayıda hasta tutulacak; gerekli durumlarda hastalar sevk edilecek. Yeni başvuran hastalar ise öncelikle sevk edilecek, mevcut bakım kapasitesine göre hasta kabulü yapılacak.”

Açıklamada, ilerleyen günlerde hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın tutumunda bir değişiklik olmaması halinde, grev ve eylem alanının daha da genişletileceği, eylemlerin Salı günüyle sınırlı kalmayacağı, sonrasında da devam edeceği bildirildi.