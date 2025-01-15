Yeni ve modern Havalimanı ile ülkemizin tanıtımına, turizmine ve ekonomisine büyük katkılar sağlayan T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği, 2024 yılı 4’üncü dönem (Ekim- Kasım- Aralık) 3 aylık KDV dahil Ciro payı olarak, Maliye Bakanlığı’na 454 milyon 416 bin 54 Türk Liralık ödeme gerçekleştirdi.

Kıbrıs’ta yaşayan her Kıbrıslının Ercan’da hakkı olduğunu daima ifade eden T&T İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, KKTC Devleti ve maliyesine yükümlülükleri olan ciro ödemelerini kesintisiz olarak ödenmeye devam ettiklerini ifade etti.

Turanlı, yeni Ercan Havalima’nın modern yapısıyla Kıbrıs Türk halkına yaraşır şekilde yolculara en iyi hizmeti vermeye devam edeceğini kaydetti. Ercan’a herkesin sahip çıkması gerektiğini de dile getiren Turanlı, hizmet kalitesinden asla taviz vermeyeceklerinin de altını çizdi.

T&T’nin devlete ödediği pay, yeni asgari ücretin belirleneceği bu günlerde Maliye kasası için adeta can suyu oldu.