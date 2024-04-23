Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı, güne özel mesaj yayımladı.

Çocuklara eşitlik, özgürlük, barış içinde yaşayacakları bir dünya borçlu olunduğunu söyleyen Tufan Erhürman, “Bu günü dünya çocuklarına armağan eden Atatürk'ün anısı önünde saygı ve sevgiyle eğiliyorum” dedi.

Tufan Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Okuyarak, düşünerek, sorgulayarak dünyaya açılacakları, doğayla barışık yaşayacakları, kendilerini gerçekleştirip dünyayla buluşacakları, eşitlik, özgürlük, barış içinde yaşayacakları bir dünya borçluyuz çocuklarımıza...

Bu günü dünya çocuklarına armağan eden Atatürk'ün anısı önünde saygı ve sevgiyle eğiliyorum."