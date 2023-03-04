Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa canlı bağlantı ile katılarak, Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Ad-Hoc Komite’nin hazırlamış olduğu yasa önerisine ilişkin konuştu.

CTP Genel Başkanı Erhürman, Ad-Hoc Komite üyeleri Fikri Toros ve Devrim Barçın’ın yasa önerisine ilişkin verdikleri bilgilere işaret ederek, “Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ahmet Savaşan’ın verdiği bilgiler ile Toros ve Barçın’ın bana verdiği bilgiler çok fazla örtüşmüyor” dedi.

“Aktarılan bilgi ve bugün çalışılan metnin içerisinde devletin herhangi bir tasarrufuna ilişkin hiçbir kalem yok” diyen Erhürman, açıklamasına şöyle devam etti:

“Yine devletin gelirlerinden bu fona aktarılacak herhangi bir şey yok. Ahmet Savaşan siyasi partilerden kesintiden bahsetti. Evet doğrudur ama o devletin gelirleri ile ilgili bir kalem değil. O siyasi partilerin gelirleri ile ilgili kalemdir. Biz devletin gelirlerinden deprem amacıyla fona aktarılacakları öğrenmek istiyordum. Hangi kalemlerde tasarruf yapılacağını öğrenmek istiyordum. Kaldı ki bu metnin içerisinde aslında gider kalemleri de yer almadı.”

Erhürman, “Yine metnin içerisinde “bu fonun” yönetiminde kimlerin olacağı yazmıyor. Bakanlar Kurulu tarafından kimlerin olacağı belirlenir deniyor. Bu hiç kabul edilebilir bir şey değil. Hukuken de doğru değil” ifadelerini kullandı.

“ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUM”

CTP olarak Ad-Hoc Komite’de bütün örgütleri ve sendikaları iki defa dinlediklerini bir kez de partiye davet ederek görüştüklerini belirten Erhürman, şöyle devam etti:

“Bütün örgütlerin üzerinde hemfikir olduğu noktalardır aslında bizim açıkladığımız 7 maddedir. Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Bütün örgütler size diyor ki ‘bir kere devlette nerden tasarruf edeceğinizi görmek istiyoruz, hangi gelirleri bu 7 kaleme aktaracağınızı görmek istiyoruz, lüks tüketim, harcamalardan vergi kesintisini burada görmek istiyoruz’ evet bu hükümete maalesef kimse güven duymuyor. Dolayısıyla bu fonun yönetiminin kimlerden oluşacağını orada görmek istiyoruz. Ekonomiyi daraltacak birtakım şeyler görmek istemiyoruz bu yöndeki yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Bunu sadece değil bütün örgütler, sendikalar ve ekonomik örgütler söylüyor.”

“DAYANIŞMA MOTİVASYONU KIRILACAK”

“Şimdi bu kesintilerle atacağınız taş ürküteceğiniz kurbağaya değecek mi?” diye soran Erhürman, “Yani insanlardan kesinti yapacaksınız ve insanların dayanışma yolu ile daha fazla katkıda bulunması konusundaki motivasyonunu kıracaksınız” diye konuştu.

Erhürman, metinler üzerinde her defasında görüşlerini aktarmalarına rağmen şu ana kadar hiçbirinin metin içerisine girmediğini söyledi.

Erhürman, Ad-Hoc Komite Başkanı Özdemir Berova’nın metni kısa süre içerisinde kendileri ile paylaşacağını da dile getirdi.

“ŞU ANA KADAR SERGİLENEN YAKLAŞIM ‘BEN YAPTIM OLUR’ ANLAYIŞIDIR”

Pazartesi gününden önce parti yetkili organlarında hazırlanan ilgili öneri taslağını değerlendireceklerini ve ayrıntılı bir açıklama yapacaklarını kaydeden Tufan Erhürman, “Şu ana kadar sergilenen yaklaşım hiçbir şekilde sendikaların, ekonomik örgütlerin ve CTP’nin defalarca dillendirdiği temel gerekliliklerle örtüşen bir yaklaşım değildir. Yani hâlâ zorlama, metazori bir yaklaşımı görüyoruz. Ortak akıl aramak yerine ben yaptım olur anlayışı var. Bunu kabul etmek mümkün değil” açıklamasını yaptı.

Erhürman, “Ortaya konulan yasa gücünde kararname diye başlayan düzenleme girişimi konusunda da bütün örgütler, toplum tam bir fikir birliği içerisinde davrandı. Bütün bunları görmezden gelmek ve tuhaf bir yaklaşımla ‘ben kendi bildiğimi okuyacağım’ diye ısrar etmek gerçekten bu dönemde bu kadar acının üstüne kabul edilebilir bir şey değil” dedi.