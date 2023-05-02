Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. “Şimdi de ‘et ithalatı’ yılan hikayesine dönüyor!” diyen Erhürman, her şeyin günübirlik olduğunu kaydetti.

Tüketicinin et yemek için ya da et almak için Güney Kıbrıs’a geçtiğine işaret eden Erhürman, TL’nin daha da değer kaybedeceğine dair endişeler olduğunu belirtti.

Erhürman, “Bu iş bitti! Bu zihniyetle buraya kadar! Geleceğiz ve uzun vadeli ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma planını Meclis'ten geçireceğiz. Geleceğiz ve stabil para birimine endeksli muhasebe sistemini kademeli olarak devreye sokacağız” dedi.