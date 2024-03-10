Tuğlu, “Üreten kadın güçlüdür, güçlü kadın, güçlü aile demektir. Güçlü aile ise güçlü toplum demektir.” dedi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesinden yapıla açıklamaya göre, Belediye Başkanı Tuğlu, İskele Mimoza Inner Wheel Derneği tarafından düzenlenen “Kadın ve Sanat” temalı etkinliğe katıldı.

Etkinliğe UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, Uluslararası Inner Wheel 222. Bölge Başkanı Akile Kader, TOGEH Başkanı Sibel Dinçyürek, Büyükkonuk Ekoturizm Derneği Başkanı Louis Cemal ve bölge halkı katıldı.

- “Ben hep kendime ve yanımda olan kadınlar gücüne güvendim, yola öyle çıktım”

Tuğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, 8 Mart’ın emekçi kadınların birlik, beraberlik ve dayanışma mücadelesinin bir kez daha tüm dünyaya hatırladığı bir gün olduğunu belirterek, “Bana göre bir gün değil aslında her gün hatırlamalıyız.” dedi.

“Büyükkonuk beldesi olarak 8 Mart’ı ve ne anlama geldiğini bizler çok iyi biliyor ve yaşıyoruz. Kuzey Kıbrıs’ta 18 belediye içinde tek kadın belediye başkanıyım.” diyen Tuğlu, bu yola çıkarken yaşadığı zorluklara dikkat çekti, “Ben hep kendime ve yanımda olan kadınların gücüne, desteğine güvendim ve yola öyle çıktım.” diye konuştu.

Belediye başkanlığına seçilmesinde kadınların çok büyük bir payı olduğunu hatırlatan Fatma Çimen Tuğlu, şunları kaydetti:

“Benim bölgede yaptığım her güzel şey, her başarı aslında biz kadınların neler yapabileceğini gösteriyor. Güzel işleri başarmak da şu anda burada olduğu gibi siz sevgili kadınların desteğiyle oluyor. Tüm kadınlara örnek olup, cesaretlendirdiğimiz her kadının kendi gücünü tanımasını sağlayacağız. Bölgemizde yapacağımız kadın ve özellikle üreten kadınlara yönelik projelerimiz özünde bölge kadınımız, ekonomik olarak güçlendirmek, sosyal olmasını artırıp önce kendi mutluluğu sonra evinin mutluluğunun artmasını sağlayacaktır.”

Tuğlu, üreten kadının güçlü olduğunu, güçlü kadının ise güçlü aile, güçlü ailenin ise güçlü toplum demek olduğunu kaydederek, tüm güçlü kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.