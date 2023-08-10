Bakanlar Kurulu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu'nun kararı uyarınca, hizmetlerin yürütülmesine olanak sağlanması amacıyla, Soley Baybar'ın TÜK Müdür mevkiine atanmasına karar verdi.
Bakanlar Kurulu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu'nun kararı uyarınca, hizmetlerin yürütülmesine olanak sağlanması amacıyla, Soley Baybar'ın TÜK Müdür mevkiine atanmasına karar verdi.
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