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Bakanlar Kurulu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu'nun kararı uyarınca, hizmetlerin yürütülmesine olanak sağlanması amacıyla, Soley Baybar'ın TÜK Müdür mevkiine atanmasına karar verdi.

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