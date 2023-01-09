KKTC Tüketiciler Derneği’nden yapılan açıklamada, tüketicilerin talebi üzerine fiyat artışları konusunda “şok eylemler” başlatılacağı uyarısında bulunuldu.

Başbakan Üstel, Ünal Çağıner için başsağlığı mesajı yayımladı Başbakan Üstel, Ünal Çağıner için başsağlığı mesajı yayımladı

Dernekten yapılan açıklamada, hükümete; “Mal ve Hizmetler Yasası ile Rekabet Yasası”, “Tüketicileri Koruma Yasaları” kapsamında “stokçuluk, monopol ve fahiş kar payları” konusunda gerekli cezai yaptırımları uygulaması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, ülkedeki marketleri, Türkiye’de yüzde 10-40 oranlarına varan indirimlerle enflasyona karşı mücadele başlatan zincir marketleri örnek almaya davet edildi.