KKTC Tüketiciler Derneği’nden yapılan açıklamada, tüketicilerin talebi üzerine fiyat artışları konusunda “şok eylemler” başlatılacağı uyarısında bulunuldu.
Dernekten yapılan açıklamada, hükümete; “Mal ve Hizmetler Yasası ile Rekabet Yasası”, “Tüketicileri Koruma Yasaları” kapsamında “stokçuluk, monopol ve fahiş kar payları” konusunda gerekli cezai yaptırımları uygulaması çağrısı yapıldı.
Açıklamada, ülkedeki marketleri, Türkiye’de yüzde 10-40 oranlarına varan indirimlerle enflasyona karşı mücadele başlatan zincir marketleri örnek almaya davet edildi.
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