Dernekten yapılan açıklamada, hükümete; “Mal ve Hizmetler Yasası ile Rekabet Yasası”, “Tüketicileri Koruma Yasaları” kapsamında “stokçuluk, monopol ve fahiş kar payları” konusunda gerekli cezai yaptırımları uygulaması çağrısı yapıldı.

Başbakan Üstel, Ünal Çağıner için başsağlığı mesajı yayımladı

Başbakan Üstel, Ünal Çağıner için başsağlığı mesajı yayımladı

KKTC Tüketiciler Derneği ’nden yapılan açıklamada, tüketicilerin talebi üzerine fiyat artışları konusunda “şok eylem ler” başlatılacağı uyarısında bulunuldu.

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