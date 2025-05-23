Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, UBP Milletvekili Zorlu Töre, TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, merhum Karabelen’in kızı Özcan Atamert, askeri yetkililer, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın ardından başlayan törende, Daniş Karabelen’in biyografisi okundu, ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar ve Karabelen’in kızı Özcan Atamert konuşma yaptı.

- Tatar: "Kıbrıs Türk halkının direnişine ve mücadelesine öncülük eden tarihî bir isim"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, Karabelen’in, Kıbrıs Türk halkının direnişine ve mücadelesine öncülük eden tarihî bir isim olduğunu vurguladı.

“Babanız nezdinde Daniş Karabelen Paşa’ya hepimiz büyük saygı duyuyoruz ve bu saygımızı sonuna kadar sürdüreceğiz” diyen Tatar, o dönemdeki imkânsızlıklara rağmen Karabelen’in cesur adımlar atarak TMT’nin kuruluşunda belirleyici bir rol oynadığını ifade etti.

- “TMT’nin kuruluşu, Kıbrıs Türk halkının örgütlü direnişini mümkün kıldı”

Tatar, TMT’nin kurulmasıyla birlikte Kıbrıs Türk halkının kendi mücahitleri ve liderleriyle adanın dört bir yanında organize bir savunma ve direniş yapısı kurduğunu kaydetti.

Bu yapının, halkın varoluş mücadelesine yön veren güçlü bir iradeye dönüştüğünü vurgulayan Tatar, böylesine disiplinli ve kararlı bir duruşun, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunu mümkün kılan uluslararası anlaşmaların zeminini oluşturduğunu ifade etti.

- “TMT olmasaydı Kıbrıs Yunanistan’a bağlanacaktı”

Kıbrıs’ın İngiltere tarafından kiralanmasının ardından adanın Yunanistan’a verilmesini engelleyen en büyük unsurun TMT olduğunu vurgulayan Tatar, “İşi seyrine bıraksalardı, İngiltere çekilirken ada Yunanistan’a bağlanacaktı” diye konuştu. Tatar, TMT’nin kurulmasının Türkiye’nin bölgedeki güvenliği açısından da tarihî bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti.

- “Egemenlik temelindeki siyasetin kaynağı TMT’nin ruhudur”

Bugün yürütülen iki devletli çözüm politikasının temelinde TMT’nin ruhu ve verilen direniş mücadelesi olduğunu belirten Tatar, “Bu mücadele verilmeseydi, biz bugün egemenliğimizden söz edemezdik” dedi.

TMT’nin, Kıbrıs Türk halkını bir toplumdan halk statüsüne taşıdığını ifade eden Tatar, bundan sonraki mücadelenin de TMT’nin ruhunu yaşatarak, egemenlik temelli bir çizgide sürdürüleceğini kaydetti. “Biz toplum değiliz, halkız” diyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendi dili, dini, kültürü ve geçmişiyle bir halk olduğunu ve bu mücadelenin artık bu temel üzerine inşa edildiğini vurguladı.

- “Kıbrıs Türk halkı geleceğini kendi devletiyle inşa edecek”

KKTC’nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla ayrı bir devlet olduğunun altını çizen Tatar, uluslararası camiaya da bu gerçekleri anlatmaya kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.

Egemenliğe dayalı, devlet temelli bir çözümden yana olduklarını belirten Tatar, “İki eşit devletin iş birliğiyle bir anlaşma olacaksa, biz buna varız. Elektrik, su ve benzeri alanlarda halkımıza fayda sağlayacak iş birliklerine açığız ancak bu yalnızca egemenlik temelinde mümkündür” dedi.

- “Mücadelemizi geleceğe emin adımlarla taşıyacağız”

Konuşmasının sonunda, “Devletimizi ve cumhuriyetimizi korumak, halkımızın özgürlüğü ve refahı için elimizden geleni yapacağız. Çünkü biz büyük bir milletin ayrılmaz bir parçasıyız” ifadelerini kullanan Tatar, geçmişte verilen mücadelelerin çok büyük bedellerle yürütüldüğünü hatırlatarak, bu kutsal emanetin gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarılması gerektiğini vurguladı.

- Bayar

Törende konuşan TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Karabelen’in Kıbrıs Türk halkı için verdiği tarihi mücadeleyi ve katkılarını saygı ve minnetle andıklarını belirtti. Bayar, Karabelen'in yalnızca bir asker değil, aynı zamanda vatansever, sporcu ve halk tarafından sevilen bir lider olduğunu vurguladı.

Karabelen’in Kıbrıs’ta TMT’nin kuruluşuyla Rum-Yunan saldırılarına karşı Türk halkını koruyan tarihi bir adım attığını ifade eden Bayar, TMT’nin 1974 Barış Harekâtı’na kadar süren mücadelesiyle Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenliğe kavuştuğunu hatırlattı.

Bayar, Rum tarafının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımamakta ısrar ettiğini, ancak devletin bugün 42 yaşında olduğunu ve varlığını sürdüreceğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının bedel ödeyerek kurduğu devletin yaşatılmasının herkesin görevi olduğunu söyledi.

Konuşmasının sonunda Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın “Söyleyin onlara, burası bağımsız bir devlettir” sözünü hatırlatan Bayar, bu ifadenin Kıbrıs Türk halkının kararlılığını ve bağımsızlık iradesini simgelediğini vurguladı. “Bu devlet bizim namusumuzdur, yaşatmak hepimizin görevidir” diyen Bayar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir onur ve direniş simgesi olduğunu belirtti. bayar, anavatan Türkiye’nin desteğiyle bu mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

- Atamert

Karabelen’in kızı Özcan Atamert de babası Daniş Karabelen’in Kıbrıs Türk mücadelesindeki rolünü ve TMT’nin kuruluş sürecini anlattı.

Karabelen’in, Kore Savaşı’ndan döndükten sonra Kıbrıs’ta Türk halkını korumak amacıyla verdiği mücadeleye değinen Atamert, babasının Atatürk’ün yanında şifre subayı olarak görev yapmış olması ve taşıdığı askeri disiplinin, Kıbrıs’taki direnişe yön veren liderlik vasıflarını şekillendirdiğini vurguladı.

Konuşmasında, Rum saldırılarına karşı Türk halkının silahsız ancak kararlı direnişini vurgulayan Atamert, Türk askerinin insanlık onurunu koruyan yaklaşımını ve Anadolu’dan gelen desteğin hayati rolünü örneklerle anlattı. Atamert ayrıca, Çanakkale Savaşı’nda babasıyla bir Anzak askeri arasında geçen karşılaşmayı aktararak savaşın insani boyutuna dikkat çekti.

Kıbrıs’ın sadece bir toprak parçası değil, bir onur ve kimlik meselesi olduğunu belirterek, bu mücadelenin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini de ifade eden Atamert, konuşmasının sonunda, Kuzey Kıbrıs için yazdığı şiiri okudu.

- TMT’ye hizmet veren mücahitlere Milli Mücadele Madalyası

Konuşmaların ardından, TMT’ye hizmet veren mücahitlere Millî Mücadele Madalyaları; Cumhurbaşkanı Tatar, UBP Milletvekili Zorlu Töre ve Özcan Atamert tarafından takdim edildi.