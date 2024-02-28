Şu anda 390 TL'den satılan 10 kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatı, 415 TL'ye yükselecek.
Tüp gaz, 09 Şubat tarihinden bu yana 390 TL'den satılıyordu.
Yapılan zammın bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtildi.
Şu anda 390 TL'den satılan 10 kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatı, 415 TL'ye yükselecek.
Tüp gaz, 09 Şubat tarihinden bu yana 390 TL'den satılıyordu.
Yapılan zammın bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtildi.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P