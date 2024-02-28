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Yapılan zammın bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Tüp gaz, 09 Şubat tarihinden bu yana 390 TL'den satılıyordu.

Barçın sordu: İstatistik Kurumu Başkanı, Töre ile Ankara’da ne arıyor?

Barçın sordu: İstatistik Kurumu Başkanı, Töre ile Ankara’da ne arıyor?

Şu anda 390 TL'den satılan 10 kiloluk ev tipi tüp gaz ın fiyatı, 415 TL'ye yükselecek.

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