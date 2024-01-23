Survivor All Star mücadelesi hız kesmeden devam ederken bir yanda da kavgalar ve kaoslar sürüyor. Survivor'ın en çok konuşan ve konuşulan yarışmacısı Turabi de her davranışıyla gündem olmaya devam ediyor.

SURVIVOR'DA YER YERİNDEN OYNADI

Turabi bu defa herkesi şaşırtan bir hamlede bulundu. Bir önceki bölümde konseydeki davranışları nedeniyle Acun Ilıcalı'dan azar işiten Turabi eleme konseyinde beklenmedik bir isim yazdı.

'Sürekli bana kızıyorsun çok kötü azarlıyorsun moralim bozuluyor sanki buranın sahibi gibi konuşuyorsun. Bu yüzden sana bir şiir yazdım' diyen Turabi kendince bir şiirle birlikte konseyde eleme adayı olarak yazdığı ismi açıkladı.

Turabi, "Böyle giderse küseceğim." diyerek Acun Ilıcalı'nın ismini gösterdi. Ancak ismi 'Atmıyorum kovulmak istemiyorum şimdi' diyerek kenara bıraktı.

Turabi'nin o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.