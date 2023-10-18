Ercan Havalimanı’nın tamamen halkın öz malı olduğunu ifade eden Turanlı, Kıbrıs’ta yaşayan her Kıbrıslının Ercan’da hakkı olduğunu vurguladı.

Turanlı, “Ben burada sadece bir hizmetkârım. Kıbrıs halkı ile el ele vererek bu eseri hayata geçirdik. Bu ülkeye daha çok şeyler kazandıracağız” dedi.

Turanlı yaptığı yazılı açıklamada, Ercan Havalimanı’nın bugünkü değerlerle yaklaşık 1 milyar euroya mal olduğunu ve ülke insanının böylesine modern bir havalimanını hak ettiğini ifade ederek, “Bu hepinizin malıdır. Havalimanını yaparken de halktan büyük destek aldık. Bu nedenle Kıbrıs Türk halkına teşekkür ediyorum” dedi.

Turanlı şöyle devam etti:

“Kıbrıs, Türkiye’nin atar damarı, Türkiye Kıbrıs’ın can damarıdır. Bunlar birbirinden kopamaz. Buradan el sallarsanız Türkiye’den görürsünüz. Bu halk birbirinden kopamaz. KKTC’de kavga etmeden bu türde yatırımların yapılması şarttır.”

Havalimanın ülkeye yılda 25 milyon euro para akıttığını söyleyen Turanlı, “Bu tarz yatırımlar ülkeye senede 100 milyon eurodan fazla para getirecek. KKTC’nin 30 bin turist yatak kapasitesinin 100 bine çıkması gerekiyor” dedi.

-"Türkiye’nin Ercan Havalimanı’nı iç hat uygulamasına almasını istiyoruz"

Antalya’dan Ercan Havalimanı’na günübirlik seferlerin şart olduğuna dikkat çeken Turanlı, “Biz Türkiye’nin Ercan Havalimanı’nı iç hat uygulamasına almasını istiyoruz. Türkiye’den sabah KKTC’ye gelsinler, Kıbrıs tarihini ve kültürünü gezip görerek akşama evlerine geri dönsünler” dedi.

Emrullah Turanlı, Akdeniz bölgesinde iki üç adanın yılda 7 ile 10 milyon turist çektiğini ancak 50 yıldır Kuzey Kıbrıs’ın bu pastadan pay alamadığını kaydederek, bu konuyu araştırdıklarını ve güvenlik unsurları dahil uluslararası standartlarda bir havalimanı yaptıklarını belirtti.

Ercan Havalimanı konusunda yaptıkları çalışmalara da değinen Turanlı, “Ercan’a direkt uçuşlarda engel yoktur. Konu siyasidir” dedi.

Turanlı, “İnsanların medenileştiği bu dönemde direkt uçuşların engellenmesinde hukuki hiçbir gerekçe yokken Kuzey Kıbrıs halkına zulüm edilmesi kabul edilemez” şeklinde konuştu.

KKTC’ye uçmak isteyen bazı uçak şirketlerinin eski Ercan Havalimanı hakkında bazı eksikleri olduğunu ifade ettiklerini kaydeden Turanlı, “Büyük uçaklar oraya inemiyordu. Ama, tüm bunların hepsi sona erdi” dedi.

Turanlı, yeni Ercan Havalimanı’nda en modern ve gelişmiş teknolojileri kullandıklarını ve hiçbir şeyden kaçınmadıklarını anlattı.

-“Kuzey Kıbrıs, Akdeniz turist pastasından pay almalı”

Akdeniz’in dünya turizminde çok ciddi bir paya sahip olduğuna dikkat çeken Emrullah Turanlı, Akdeniz turist pastasından pay almanın mümkün olduğunu, tamamen uluslararası normlarda inşa edilen yeni Ercan Havalimanı’nın tüm kriterlere uyduğunu belirtti.

Turanlı şöyle devam etti:

“Eski Ercan’da ‘güvenlik ve uluslararası kriterlere uymuyor’ diye söylemlerle sıkıntılar yaşanıyordu. Ancak, 20 Temmuz’dan sonra bu süreçler geride kaldı. Biz adaya 10 milyon turist geleceğine yürekten inanıyoruz. Dostlarımızın ve komşularımızın ve Kuzey Kıbrıs’a uçmak isteyen havayolu şirketlerinin artık hiçbir sıkıntısı da kalmadı.”

Hesaplamalarına göre yılda ülkeye 4 milyon yolcu geldiğini ancak bunu 10 milyona çıkarmayı hedeflediklerini, havalimanı altyapısının ise 15 milyona hedefli olduğuna dikkat çeken Turanlı, şöyle devam etti:

“Kıbrıslı Rum komşularımızın eski Ercan’da olduğu gibi yenisinden de daha fazla seyahat etmelerini istiyoruz. Gelsinler onları misafir edelim ağırlayalım. Biz siyasi değiliz ilişkilerimiz mükemmel olsun” dedi.

-"Rusya’nın Kuzey Kıbrıs’ta temsilcilik faaliyetlerine başlaması önemli"

Rusya’nın Kuzey Kıbrıs’ta temsilcilik faaliyetlerine başlamasının sevindirici olduğunu anlatan Turanlı, Kuzey Kıbrıs’ın Rus halkının kapısı olduğuna işaret etti.

Turanlı, kısa zamanda Rusya’dan Kuzey Kıbrıs’a uçak seferlerinin başlayacağına olan inancını da dile getirdi.

Şu anda havalimanında yaklaşık bin 200 çalışan olduğunu anlatan Turanlı, bu sayının 2 bine çıkacağını ve aileleriyle birlikte 10 bin kişinin evine ekmek gideceğini ifade etti.

-“Ercan’ın etrafı serbest bölge olmalı”

Yeni Ercan Havalimanı’nın ülkeye yatırımcı sayısını artıracağını vurgulayan Turanlı, havalimanın çevresinin serbest bölge olması için bir mücadele başlattıklarını ve bunu halkla birlikte başaracaklarını belirtti.

Turanlı Maraş konusuna da değinerek, Maraş’a yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

Türkiye’deki iş dünyasına seslenen Emrullah Turanlı, “Gelin buraya yatırım yapın. Burada çok ciddi yatırımlar yapılmalı. Çok yakın zamanda diğer ülkelerden de direkt uçakların Ercan’a ineceğine inanıyorum. Çünkü, bu millet bunu hak ediyor” dedi.