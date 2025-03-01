Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ile Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat’ın açıklamalarına göre, ‘Eşek Projesi’ne ilişkin Perşembe günü bakanlıkta önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Projenin detaylarının ise haftaya açıklanması bekleniyor.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile ‘Eşek Projesi’ için Perşembe günü çok önemli bir toplantı gerçekleştirildiğini belirtti.

Serhan Aktunç, “Turizm en önemli paydaşlarından biri olan Otelciler Birliği Başkanı Sevgili Dimağ Çağıner ikiletmeden birlik olarak bu projeye desteğini belirtti. Hep beraber, tüm büyük birlikler, Turizm ve Çevre Bakanlığımız ile birlikte bu projeyi hayata geçireceğiz…” ifadelerini kullandı.

Aktunç, “Bölge halkın önceliklerini ve ürünlerini dikkate alarak, aynı zamanda çok önemli bir turizm ürünü olan Karpaz’daki eşekleri koruyup, sürdürülebilir bir proje ile destekleyeceğiz…Kemal Basat ve ekibine, destek olmak isteyen herkese de çok teşekkür ediyorum” dedi.

Basat: Projemiz hızla gelişiyor

Öte yandan Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, resmi açıklamanın haftaya yapılacağını belirtti.

Basat, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Yaptığımız görüşmede ayrıca Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Çevre Koruma Dairesi’nin projeye ne şekilde katkı koyacağı da konuşuldu. Maddi tarafından bakıldığında, Çevre Koruma Dairesi’nin bütçesinde bu yıl onaylanmış 1 milyon TL’lik bir rakam var, ki bu rakam normalde Karpaz’daki Çevre Koruma Dairesi ekibin araçlarının yakıt ihtiyaçlarına, Karpaz’daki ÇKD binasının idamesine ve artan para ile de bir miktar bala alımına kullanılıyor. Bütünlükçü Eşek Yönetim Planı’nın devreye girmesinin ardından bu bütçe kaleminin Projeye aktarılması ve mümkünse bu yıl, değilse gelecek yıl arttırılması ve Projede kullanılması konuşuldu. Ayrıca Sn. Ataoğlu’nın talimatı ile Bakanlık bütçe kalemleri incelenerek Projeye ek destek sağlanıp sağlanamayacağının incelenmesine karar verildi, yine aynı şekilde bu yıl yapılacak desteğin dışında 2026’da daha kapsamlı bütçelendirme ile daha ciddi destek sağlanacağı sözü verildi.”

“Projemiz hızlı bir şekilde gelişiyor” diyen Basat, “İnşallah el birliği ile bu çözülemeyen sorunu dünyaya örnek olacak bir şekilde çözerek tüm mağduriyetleri gidereceğimiz kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturacağız. Herkese destekleri için tekrardan teşekkürler” ifadelerini kullandı.