Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Pandemi döneminden en çok etkilenen Turizm sektörünün emekçileryiz bizler 15 nisan 2021 kapalı devre turizm modelinin başlamasıyla günümüze kadar pandeminin ekonomik ve ruhsal yaralarını sarmaya devam ederken üstelik enflasyonun altında ezilerek hayatımızı idame ettirmek için gece gündüz demeden alın terimizle hayat mücadelemizi sürdürmekteyiz üstelik sektör emekçilerimizin Anavatan Türkiye'miz de 6 şubat tarihinde yaşanan ve 10 ilimizi vuran depremde özellikle HATAY ADIYAMAN ve MARAŞ illerimizden adamıza gelip yerleşen alın teri ile hayatını idame ettiren birçok emekçimiz ailelerini yitirmişlerdir böylesi zor bir 3 yıl geçiren ve geçirmekte olduğumuz bu süreçde sektör emekçileri olarak kenetlenmesini haklarımıza sahip çıkmasını bildik gerekirse yine biliriz. sektörümüzde yaklaşık olarak 30 binin üzerinde emekçi bulunuyor bu ülkenin en önemli sektörü ve belkemiğidir bizler gece gündüz demeden bayram seyran özel gün bilmeden bunların bilinci ile çalışanlarız. 9 nisan pazar günü Ercan havalimanı güzergahı üzerinde ve Ercan havalimanında yaşanmasını tasvip etmediğimiz bir olay yaşandı. Bu olay gazeteci ve medya sahibi Alihan Pehlivan ile sektör emekçisi Cuma Günal arasında yolda başlayıp havalimanında kavgaya dönüşmesi ile son bulmuştur. öncelikle eğer ki emekçi üyemiz yolda hatalı bir sürüş ve veya telefonda konuşma yapmışsa ulkemizin emniyet güçleri var araç plakasını alır emniyet güçlerine suç duyurusunda bulunursunuz ve olayı takip edersiniz suçluysa cezasını aldımı almadı mı diye kaldı ki araç kamera kayıtları görüntüleri sosyal medyada emekçimizin hiçbir yanlışının olmadığını üstelik aracında misafirler varken aracının önü kesilmiştir ve sözlü olarak darp edilmiştir. daha sonrası Ercan havalimanı görüntüleri de polistedir umarım polisimiz de gerekli açıklamaları yapacaktır. burada bizleri üzen bütün bu zorluklar içerisinde üyemizin işine son verilmesidir. buradan tüm herkesi başta sn. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ulaştırma bakanımız sn. Erhan Arıklı sektörümüzün en önemli karar merci olan Başyd. Turizm Çevre Kültür ve Gençlik bakanımız sn. Fikri Ataoğlu ve Emekçimizin işverenini yapılan yanlıştan geri dönmeye sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Cuma Günel arkadaşımızın sahipsiz olmadığını alın teri ile ekmeğini kazandığını tüm kamuoyuna duyururuz.

TURİZM EMEKÇİLERİ İNSİYATİFİ

FUAT NEŞE