Tahsin Ertuğruloğlu , “Alçak saldırının faillerinin hukuk önünde en ağır cezayı alacaklarına dair inancımız tamdır” dedi.

Bakan Ertuğruloğlu, “Şanlı Türk bayrağına yönelik Nusaybin–Kamışlı sınır hattında gerçekleştirilen alçak saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, her türlü terör odağına karşı Anavatanımızın kararlı mücadelesinin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu , Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik YPG terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

