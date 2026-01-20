Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Destek Şubesi ekipleri iş yerlerine yönelik gıda ve hijyen denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda bugün Gaziköy’de denetlenen Gözde Restoran’da, insan sağlığını tehdit eden eksiklikler tespit edildi.

Daha önce iki kez kapatma cezası aldığı belirtilen işletmenin, yapılan ihtarlara uymadığı gerekçesiyle bu kez süresiz olarak mühürlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüreceği vurgulandı.