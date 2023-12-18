AK Parti İstanbul Milletvekili ve AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, YTB Başkanı Abdullah Eren, ve Oğuzhan Yazıcı ile bir çok önemli isim katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden zirveye Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Doç.Dr. Güven Arıklı katıldı.

Zirvede Arıklı‘ya Türk Dünyasına Hizmet Ödülü verildi.

3. Avrupa Türk Medya Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın mesajı okundu.

Mesajı Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Doç.Dr. Güven Arıklı paylaştı.

Arıklı, Cumhurbaşkanı Tatar’ın “KKTC’den Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Doç. Dr. Güven Arıklı’nın da Zirvede yer alması diaspora faaliyetleri ve sesimizin böylesine müstesna bir platformda duyurulması açısından önem taşımaktadır.Değerli katılımcılar, KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilmemin ardından uzun yıllar boyunca müzakere masasında yer alan ve Rum tarafının katı ve uzlaşmaz tavırlarını sürdürmeleri neticesinde 2017’de çöken federasyon defterini bir daha açılmamak üzere kapatarak İki Devletli çözüm vizyonunu müzakere masasına getirdim” sözlerini paylaşarak KKTC’nin Türk Dünyasında hak ettiği yeri almaya başladığını dile getirdi.