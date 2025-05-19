Ulusal Birlik Partisi (UBP), Türkiye Cumhuriyeti’nden AK Parti ile Azerbaycan’dan Yeni Azerbaycan Partisi’nin ortak düzenleyeceği Çalıştay, Acapulco Resort Otel’de saat 10.00’da başlayacak.
Çalıştayın açılış konuşmalarını sırasıyla UBP Grup Başkanvekili Ahmet Savaşan, Çalıştay Genel Koordinatörü, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Başbakan Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yapacak.
Çalıştayda, UBP Gençlik Kolları, AK Parti Gençlik Kolları ile Yeni Azerbaycan Partisi Gençlik Kolları temsilcileri de söz alacak.