Bunlar da ilginizi çekebilir

Çalıştayda, UBP Gençlik Kolları, AK Parti Gençlik Kolları ile Yeni Azerbaycan Partisi Gençlik Kolları temsilcileri de söz alacak.

Çalıştayın açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Çalıştay Genel Koordinatörleri UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve UBP Grup Başkanvekili Milletvekili Ahmet Savaşan yapacak.

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Türkiye Cumhuriyeti’nden AK Parti ile Azerbaycan’dan Yeni Azerbaycan Partisi’nin ortak düzenlediği çalıştay, saat 10.00’da başladı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.