Zirve için Almanya’da bulunan Türk Birliği Derneği Başkanı Doç.Dr. Güven Arıklı Kanal Avrupa’da canlı yayına katılarak Nurdoğan Aktaş ve Prof. Dr. Bahattin Aktaş ile Türk dünyasının çalışmalarını değerlendirdi.

Doç.Dr. Arıklı, KKTC’mim sesini, adını başta Türk dünyası olmak üzere tüm platformlarda duyurmanın görevleri olduğunu söyledi.

KKTC’nin tarihsel gelişimi hakkında da bilgiler veren Doç.Dr. Arıklı Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin Kıbrıs Türklerinin güvencesi olduğunu belirtti.

KKTC’nin bulunduğu konum itibari ile jeopolitik öneme sahip olduğunu vurgulayan Arıklı, Kıbrıs Türklerinin spor, ekonomi ve siyasi arenada dünya tarafından izole edildiğini kaydetti.

Arıklı, Annan Planı sonrasında oluşan sonucun uzlaşmaz tarafın KKTC değil Rum Tarafı olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Doç.Dr. Güven Arıklı, Türk dünyasının artık hem siyasi hem de dil anlamında birleşmesi yolunda emin adımlar attığını belirterek; “Sivil toplum örgütleri olarak bu çalışmalara tam destek vermeliyiz” dedi.