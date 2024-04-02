Bunlar da ilginizi çekebilir

01.04.2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, Osman BAYSAL(E-31) yönetimindeki LH 160 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Türkeli Kavşağına yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol kısmından dışarıya çıkmış ve yaklaşık 6 metre derinliğe düşerek toprak zemine çarptıktan sonra, takla atıp tekerlekleri üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Osman BAYSAL, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin kaza yla ilgili açıklaması şöyle:

Bakan Berova: Her çocuk farklı, her çocuk özeldir

Bakan Berova: Her çocuk farklı, her çocuk özeldir

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.