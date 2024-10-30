Şampiyona en son 2019 yılında düzenlenmiş ancak daha sonra ara giren uzun pandemi sürecinden dolayı yarışmalar yapılamamıştı. Yeniden başlayan yarışmaya KKTC takımı danga vurdu.

Yarışmaya 5 farklı yaş gurubunda katılan KKTC takımı büyük bir başarıyla 6 şampiyonluk kupası elde ederek geçmiş yıllardaki başarıların tesadüf olmadığını tekrardan gösterdi.

5 şampiyonluk bir ikincilik

KKTC’nin 7 yaş yarışmacısı Cesur Korkmaz kendi yaş gurubunda Türkiye şampiyonu, 10 yaş gurubunda Nil Yousefinasab yine kendi yaş gurubunda Türkiye şampiyonu, 11 yaşta ise Zalihe Sayın yine gurubunda Türkiye şampiyonu oldu. Zalihe’nin kardeşi Mehmet Sayın da 12 yaş gurubunda Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi.

Takımın en deneyimli yarışmacısı Alisa Türel ise 13 yaş Türkiye şampiyonluğu yanı sıra genel klasmanda da Türkiye şampiyonu olarak çifte kupa kazandı.

KKTC takımı toplamda 6 kupa kazanıp büyük bir başarı ile yurda döndü.

Şampiyonaya 6 kupa ile damga vuran Mega Aritmetik Kıbrıs takımının temsilci ve eğitimcisi Belgün Belevi şampiyonada onur belgesi ile ödüllendirildi.